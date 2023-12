Smrček z Nových Dvorů je nejhezčí v kraji. Podporuje ho celá andělská ves

Do andělské vesničky Nové Dvory dorazila letka v rekordním počtu. Vítaly ji děti | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Jak se to obyvatelům místní části Opařan podařilo a jak vidí svou účast v celorepublikovém finále? To za obec a SDH Nové Dvory prozradila Marcela Máchalová, která zde s místními akčními ženami každoročně pořádá také exteriérovou výstavu andělů.

Stromek na návsi je dle jejích slov smrk. „Ten jsme tu sami před lety zasadili, vždy se zdobil stromek rostlý,“ zmiňuje s tím, že tento krasavec a symbol Vánoc měří asi deset metrů. „Pravidelně jej upravujeme stříháním. Zdobíme si jej také sami,“ naznačuje Máchalová.

To, že se strhne taková vlna hlasování a podpory spousty lidí ze širokého okolí, místní ani v nejmenším nenapadlo. „Nevěděli jsme, že náš stromeček soutěží v okresním kole. To jsme zjistili v pondělí ráno, když už vedl,“ popisuje s tím, že fotografii pořídila redaktorka Deníku při jeho rozsvěcení v rámci reportáže o andělských postavách.

Následující krajské kolo bylo podle Marcely Máchalové pro Novodvorské velký adrenalin. „Šlo o spolupráci mnoha lidí, kteří nám vítězství přáli a pomohli nám k němu," vysvětluje dále.

Nyní se díky sounáležitosti a spojení mnoha rodin ocitli až v celostátní soutěži, kde bojují s velkou konkurencí. „Naše vesnička Nové Dvory, s trvale žijícími šedesáti občany, zřejmě nemá šanci soutěž uhlasovat. To nám ale úsměv na tváři a ten krásný pocit z toho, kolik lidí za námi stojí, nezkazí. To to je pro nás tou největší výhrou, které si moc vážíme,“ tvrdí s tím, že všem, kdo jejich smrček podpořili, posílají na dálku velké díky.

„Upřímně děkujeme. Ten pocit sounáležitosti je nádherný. Všem z Nových Dvorů přejeme krásné a klidné Vánoce, štěstí a zdraví v novém roce. Všichni jste srdečně zváni, přijeďte se k nám podívat,“ vzkazují prý obyvatelé Nových Dvorů, kterým se v adventním čase říká andělská vesnice. Tu si lze prohlédnout až do soboty 6. ledna. Letos je totiž v Nových Dvorech a jejich ulicích i rekordní počet magických okřídlených bytostí, celkem jich místní děti napočítaly na 81 kusů.