/ANKETA/ Horké tropické dny s teplotami nad třicet stupňů přímo volají po tom, dát si dobrou zmrzlinu. Ale jakou? Někdo má svá oblíbená místa a své oblíbené příchutě, na které nedá dopustit a neváhá se pro ně pravidelně vracet. Jak jste na tom vy? Jste příznivci točené, nebo kopečkové? A kterou curkárnu nebo zmrzlinové okénko byste doporučili svým známým?

Gelaterie Stanislava Žáka ve Strážném denně nabízí osmadvacet druhů čerstvé domácí zmrzliny. Vychutnat si ji mohou lidé přímo na místě v kornoutu, nebo si vybrat a odvézt domů rovnou tři druhy ve speciálním boxu. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Děti minují po sorbet, dospělí si zase vanilkovou nebo nové příchutě. Ti nejmepší musejí mít modrou - šmoulí. Všechny takové najdou v Prachaticích na Velkém náměstí U Kamila. Tam mají kopečkovou i s posezením.

Pojďme na kávu: Zákazníky Zmrzliny U Kamila vítá Rozárka

Na točenou zase Prachatičáci musejí ke Kaulandu do Ledové říše. Ta je ale také nově v Dolní bráně a dokonce si tam zákazníci mohou sednout. Na točenou si mohou zajít tak Vimperáci do oblíbené kavárny Café Mráz. Jejich zmrzlina mrázovka je v nabídce denně v neotřelých kombinacích. O víkendu to byla naposledy pistácie a mascarpone.

Gelaterie Strážný je nejlepší. Letošní nové zmrzliny jsou "utopené"

Desítky druhů zmrzlin a sorbetů podle vlastních a především neotřelých nápadů nabízí Gelateria Strážný, kterou vlastní, provozuje a zdokonaluje Stanislav Žák. Tam se pravidelně vrací také Lukáš Hejlík a zapisuje své zážitky do gastromapy.

Máte i vy tip na nějakou luxusní zmrzku na Prachaticku? Napiště nám to SEM. (v okénku DOTAZ). V ANKETĚ na konci článku můžete dát hlas své oblíbené příchuti.

Řemeslnou zmrzlinu mají v nabídce v netolické Fresherie. Včera majitelé příchuť Prossecco nahradili Mléčným květem ("Fior di latte"). Na tyto dny pk mají připraveny nové příchutě Bílá čokoláda s perníčky, Smetanový karamel. A že nevíte, co je mléčný květ, gelato ve své nejčistší formě, ve kterém skutečně vynikne chuť jemné a krémové smetany.