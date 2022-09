Došlo k zateplení budovy, výměně oken a dveří. Budova má nový tepelný zdroj. Celý areál školy, včetně tělocvičny, vytápí tepelná čerpadla vzduch – voda. Do prostorů kotelny byly rozšířeny šatny žáků a došlo také na rekonstrukci sociálních zařízení ve všech patrech budovy. Na konci prázdnin byla dokončena další rekonstrukce objektu, která byla rozdělena do dvou etap. "V první etapě jsme statické upravili krov a stropní konstrukce a kompletně vyměnili střešní krytiny včetně podkladních vrstev," popsal Milan Hanakovič, majitel stavební firmy HM Pro, která rekonstrukci prováděla. "Máme tu šedesát čtyři nových střešních oken, některé na elektrické ovládání," doplnil jeho slova ředitel školy Josef Mráz, který ve čtvrtek 1. září trpělivě provázel hosty školního Dne otevřených dveří a ukazoval, jak se škola za posledních několik let změnila.