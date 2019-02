Vacov - Do přípravy projektu na akumulační jímku fekálií u čističky odpadních vod v Rohanově se pustí Vacovští.

„Současné vypouštění fekálií přímo do kanalizačního řadu způsobuje problémy na čističkách. Ty nejsou schopny provést vyčištění v tak krátkém časovém úseku, v jakém je provedeno vypouštění z fekálního vozu do kanalizačního řadu," vysvětlil k záměru starosta obce Miroslav Roučka, který tato fakta vysvětlil i zastupitelům.

Proto chtějí Vacovští najít dotační možnosti, kam by mohli projekt zaslat. Ten by měl řešit to, že do akumulační jímky by byl soustřeďován odpad ze žump a poté pozvolna přepouštěn na čističku.

Více v tištěném vydání v pondělí 28. dubna 2008.