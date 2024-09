Do Uherského Hradiště na vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice roku 2024 odjela část Vacováků už v pátek 20. září. Další pak během soboty na samotné vyhlašování. A vyplatilo se. Vacov bere vítězství. Přímo z místa to Deníku potvrdila radní a zároveň Zlatá Ámoska Pavlína Kopáčiková. „Je to neuvěřitelné. To se nám to povedlo. Už jsme si mysleli, že nic. Třetí Moraváci, druzí Moraváci a najednou bác: Vacov,“ hlásila Pavlína Kopáčiková do redakčního telefonu. „Všichni jsou tu přešťastní a zavalila nás neuvěřitelná vlna euforie, kterou budeme vstřebávat ještě dlouho,“ dodala. S vítězstvím je spojena odměna ve výši 1,6 milionu korun. Jak s ní Vacovští naloží, zatím nevědí. Prý je to moc brzy o využití financí přemýšlet. „Bylo to tak nečekané, že zatím nevíme. Musíme se domluvit všichni společně, určitě využití najdeme,“ řekla vacovská radní s tím, že oslavy ve Vacově budou opravdu dlouhé. Celá vesnice už o vítězsví ví. A navíc obec postoupila do soutěže Evropská cena obnovy vesnice.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. U vítězné obce Vacov komisi zaujalo například dlouhodobé zlepšování života občanů prostřednictvím kvalitní občanské vybavenosti, koncepční rozvoj centra obce s důrazem na moderní architekturu, rovnoměrný rozvoj a investice napříč místními částmi, kvalitní vzdělávání a spolupráce se školou při začleňování dětí a mládeže do života obce nebo spolupráce s podnikatelskými subjekty.

Starosta Vacova František Čtvrtník (BEZPP) pro ČTK uvedl, že obec je unikátní zejména lidmi. "Co pro Vacov dělají, také těmi zastupiteli i předchozím vedením," uvedl starosta. Vítězství v celostátním kole nečekal, cenné bylo už vítězství v krajském kole. "Mrzí mě, že vítěz je jen jeden, zaslouží si to všichni," uvedl Čtvrtník. Obec s asi 1500 obyvateli bude podle něj pořádně slavit, nejen dnes.