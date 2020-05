Zvláštní a výjimečné byly letošní zápisy dětí do prvních tříd základních škol. Ředitelky těch prachatických se shodují, že šlo spíš jen o přihlášení dětí ke školní docházce.

Rodiče budoucích prvňáčků se se zápisy „poprali“ skvěle a všichni stihli svého budoucího školáka zapsat do školy, která je jim nejbližší. Přesná čísla zapsaných už mohly ředitelky sečíst a zdá se, že skóre mezi třemi prachatickými školami je vyrovnané, i když například ZŠ v Národní ulici nabízí navíc možnost montessori tříd. „Do nich rodiče přihlásili čtrnáct dětí a poprvé jsem musela uchazeče odmítnout,“ zhodnotila Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní s tím, že do montessori tříd škola zapsala 14 dětí. Dalších třicet devět dětí pak nastoupí do dvou prvních tříd. Po dvou prvních třídách budou mít také základní školy v ulicích Vodňanská a Zlatá stezka. „Otevřeme dvě první třídy o dvaadvaceti dětech,“ upřesnila Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ ve Vodňanské ulici. Jen o jednoho prvňáčka méně bude mít Základní škola Zlatá stezka, kam se přihlásilo 43 prvňáčků. „I u nás budou třídy dvě,“ doplnila Lenka Králová, ředitelka ZŠ Zlatá stezka. Ve třiatřiceti případech pak prachatické ředitelky škol rozhodly o odkladu školní docházky.

Počty přijatých dětí:



- Do ZŠ Národní se přihlásilo celkem 65 dětí, z toho je 12 odkladů a 14 dětí zapsaných do montessori třídy.

- Do ZŠ Vodňanská se přihlásilo 53 dětí, z toho je 9 odkladů.

- Do ZŠ Zlatá stezka se přihlásilo 55 dětí, z toho je 12 odkladů.