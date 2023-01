Marie Fenclová (92 let, Lhenice)

Věra Habichová (59 let, Lenora)

Ján Mazáček (80 let, Zdenice)

Josef Stolárik (65 let, Volary)

Ivan Holkovič (78 let, Klenovice)

Blažena Srnová (92 let, Netolice)

Růžena Simandlová (82 let, Babice)

Milan Kozojed (59 let, Květušín)

Josef Záruba (85 let, Vadkov)

Karel Stolz (66 let, Smědeč)

Jan Koblenc (79 let, Hracholusky)

Růžena Kročáková (93 let, Prachatice)

František Pistulka (55 let, Stožec)

Josef Pospíšil (72 let, Prachatice)

Marie Nesvačilová (68 let, Prachatice)

Jiří Zídek (76 let, Lipovice)

Jaroslav Turek (78 let, Strunkovice nad Blanicí)

Anna Plačková (72 let, Prachatice)

Marie Pešková (82 let, Ktiš)

Josef Tvrdek (78 let, Prachatice)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí

Ludmila Landová (88 let, Dolní Bukovsko)

Ing. Ladislav Rožánek (71 let, Praha)

Václav Ouředník (88 let, Nišovice)

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Emil Břečka (79 let, Vimperk)

Rudolf Musil (85 let, Vimperk)

Jaroslav Krajánek (90 let, Kůsov)

Marie Sladkovská (65 let, Zdíkov)

Marie Klímová (88 let, Kosmo)

Šimon Bauer (75 let, Bořanovice)

Marcela Suchlová (60 let, Zdíkov)

Ing. Oldřich Ondřej (80 let, Strážný)|

Jan Zdražila (82 let, Vimperk)

Desiderius Bílý (63 let, Vimperk)

Vladimír Hrách (60 let, Zdíkov)