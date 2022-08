Renata Švehlová (52 let, Zábrdí)

Václav Franz (80 let, Prachatice)

Drahoslava Hrůnková (62 let, České Budějovice)

Jiřina Zemanová (80 let, Blanička)

Josef Růžička (87 let, Prachatice)

Marie Zemanová (81 let, Prachatice)

Drahomila Tůmová (67 let, Netolice)

Vojtěch Krejčí (88 let, Volary).

Pohřební služba Paule, Prachatice