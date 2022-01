Jana Boušková (76 let, Prachatice), Jan Podcklan (77 let, Lenora), Božena Volfová (82 let, Husinec), Karel Sušánek (83 let, Kůsov), Ladislav Ludačka (79 let, Brusná), Jan Kubička (77 let, Vitějovice), Viktorie Jungwirtová (92 let, Pernek), Jaroslav Toušek (80 let, Prachatice), Jiřina Šmýkalová (76 let, Netolice).