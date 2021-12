Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Helena Lesniaková (65 let, Buk), Elisabeta Klačánová (78 let, Volary), Josef Bajčík (73 let, Lenora), Marie Bártová (70 let, Volary), Jaroslav Chmelan (48 let, Netolice), Jaroslav Šturma (80 let, Volary), Marie Mrázová (56 let, Prachatice), Jiří Mikeš (69 let, Hracholusky), Růžena Uhrinová (82 let, Husinec), Božena Chládková (78 let, Žamberk).