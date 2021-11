Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Ladislav Křupala (90 let, Prachatice), Alena Voráčková (87 let, Prachatice), Jan Vrba (81 let, Vodice), Jiří Raušer (95 let, Netolice), Rudolf Čejka (63 let, Těšovice), Marie Jungvirtová (72 let, Vlachovo Březí), Alena Bínová (85 let, Prachatice), Anna Toušková (81 let, Husinec).