Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Jaroslava Maidlová (96 let, Prachatice), Jindra Pešková (69 let, Prachatice), Božena Mauricová (96 let, Volary), Anna Plíšková (68 let, Želnava), Stanislav Kalíšek (56 let, Prachatice), František Dokonal (52 let, Prachatice), Zdeňka Feketová (95 let, Výrov), Eva Nováková ( 76 let, Prachatice), Zdeněk Nedvěd (77 let, Volary).