Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Václav Cinádr (80, Těšovice), Václav Kundrát (71 let, Žlábek), Anna Fochlerová (77 let, Lenora), Anna Mounová (86 let, Ostrov), Jaroslav Rotbauer (67 let, Netolice), Marie Lebedová (Staré Prachatice), Ludvík Markulák (64 let, Volary), Jiřina Študlarová (65 let, Kralovice).