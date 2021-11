Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Anna Ranglová (93 let, Bavorov), Ludmila Šariská (77 let, Prachatice), Věra Ertlová (73 let, Protivín), Jarmila Chvalová (90 let, Pravětín), Stanislav Texler (61 let, Stožec), Marta Hundsnurscherová (85 let, Volary), Marta Klimtová (63 let, Koryto).