Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Peter Franke (75 let, Běleč), Antonín Mrázek (73 let, Němčice), Josef Krautsieder (84 let, Prachatice), Zdeněk Pech (57 let, Vitějovice), Marie Malecová (74 let, Husinec), Rudolf Kuda (58 let, Volary), Jaroslav Pelikán (91 let, Prachatice), Marie Žižková (85 let, Běleč).