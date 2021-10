Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Václav Filo (85 let, Blažejovice), Eva Váchová (74 let, Prachatice), Anna Tintěrová (89 let, Prachatice), Jaromír Hrdlička (91 let, Český Krumlov), Petr Jurčík (65 let, Jelemek), Ing. Josef Kaštánek (86 let, Prachatice), Pavel Attel (79 let, Milovice), Marie Marková (89 let, Zlatá koruna).