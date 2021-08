Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Ladislav Toman (82 let, Výrov), Věrka Blažíčková (78 let, Nové Chalupy), Marie Interholzová (84 let, Zbytiny), Anežka Kučerová (97 let, Strakonice), Františka Neužilová (80 let, Netolice), František Bláhovec (81 let, Prachatice), Jan Schwarz (89 let, Netolice), Marie Jelínková (68 let, Netolice).