Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Vladimír Salajka (74 let, Strunkovice nad Blanicí), Karel Vodička (74 let, Prachatice), Kornelie Kubincová (84 let, Lenora), Jaroslav Houzim (73 let, Malenice).