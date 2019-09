Nádoby na sběrných místech v ulicích Mírová, SNP, Luční, u COOPu – ve Špidrově, Čelakovského, K. Weisse, Nad Stadionem, K. Světlé, Kaplířova, na Zámku a na náměstí Svobody. Marie Hejlková z odboru životního prostředí MěÚ Vimperk upřesnila, že do nádob na kovy je možné odkládat plechovky od piva a ostatních nápojů, vymyté konzervy od jídla a krmení pro zvířata, víčka od pivních lahví, šroubky, hřebíky a ostatní drobné kovy. Hliník je z celkového objemu kovů dotřiďován.

„Víčka od jogurtů do nádob nepatří, protože je nelze následně vytřídit. Nepatří tam ani obaly od barev a olejů, protože to jsou nebezpečné odpady. Ty patří do sběrného dvora ve Sklářské ulici,“ vysvětlila.