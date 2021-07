Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Karel Sedlák (88 let, Bavorov)

Jiří Brandner (72 let, Prachatice)

Hana Tesařová (75 let, Staré Prachatice)

Věra Bicanová (73 let, Prachatice)

Ing. Josef Haas (78 let, Volary)

Antonie Turková (84 let, Prachatice)

Miroslav Stříhavka (50 let, Husinec)

Hedvika Papežová (81 let, Prachatice)

Josef Rieger (72 let, Prachatice)

Pavel Petr (65 let, Prachatice)

Jana Moncoľová (68 let, Prachatice)

Radim Byrtus (49 let, Prachatice)

Pavel Geier (62 let, Prachatice)

Ludvík Krejsa (90 let, Volary)

Ludmila Tomaníková (108 let, Příbram)