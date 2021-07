Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Alena Rensová (71 let, Kladno), Václav Volf (69 let, Prachatice), Vojtěch Vojta (86 let, Prachatice), Františka Martínková (85 let, Volary), Karel Nový (68 let, Prachatice), Václav Bronec (77 let, České Budějovice), Anna Kolafová (85 let, Těšovice), Matěj Bartoš (25 let, Praha).