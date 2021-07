Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Marie Jedličková (82 let, Prachatice), Roman Pistovčík (47 let, Březovík), Pavla Provodová (78 let, Konopiště), Ján Šándor (75 let, Volary), Alžběta Bočková (96 let, Dobčice), František Simota (73 let, Lhenice), Vlasta Šafránková (89 let, Chlístov), Arna Šubová (62 let, Prachatice), Vlastimil Kroneisl (78 let, Netolice).