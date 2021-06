Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Libuše Pešková ( 71 let, Prachatice), Jiřina Korousová (47 let, Radhostice), Karel Rabenhaupt (64 let, Prachatice), Stanislav Brož (85 let, Volary), Vlasta Pouchová (98 let, Prachatice), Zdenka Píhová (96 let, Lhenice), Milan Šebek (56 let, Volary).