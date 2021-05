Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Božena Viktorová (91 let, Předmíř), Věra Kosmatová (65 let, Husinec), Josef Matuška (80 let, Dub u Prachatic), Rames Červený (75 let, Prachatice).