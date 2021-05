Podnikání v cestovním ruchu covidová doba příliš nepřeje. I tak ale lze najít místa, která skýtají dokonalý požitek z přírody bez toho, aby byl někdo další v bezprostřední blízkosti. Právě taková místa jsou v posledním roce nejvyhledávanější a jedno z nich je netradiční ubytování Na Vrchu u Drslavic na Prachaticku. Na kopci tam ční dvě teepee. Jedno klasické plátěné stojí už od loňského léta, druhé, dřevěné, je těsně před dokončením.

Jejich majitelé a životní partneři Jana Malkusová a Josef Švejda z Drslavic si původně teepee ve výšce 754 metrů nad mořem postavili sami pro sebe. V Drslavicích žijí a vychovávají tam půlročního synka Josífka. „Mysleli jsme si, že tam občas strávíme romantický večer nebo tam ubytujeme kamarády, kteří za námi přijedou,“ popisuje Jana. Jenže teepee objevil jihočeský influencer @losmichalos (Michal Petrů), který strávil v teepee noc a pobyt v Drslavicích zavěsil na sociální sítě. Jedním z dal᠆ších hostů byl Kamil Bartošek alias Kazma, známý český internetový producent, influencer a moderátor. Jeho přítelkyně Andrea mu netradiční pobyt Na Vrchu koupila jako překvapení. „To nám pomohlo a loňské léto se nám podařilo vyprodat. Z toho jsme byli hodně překvapení,“ říká Josef, který teepee postavil, staví a udržuje vlastníma rukama za vydatné pomoci Jany. S těžší prací pomáhají kamarádi. „Když je parta, jde práce od ruky,“ směje se Josef a zároveň chválí babičku, která pomáhá hlídáním malého Josífka.

Postavit dřevěné teepee a vyladit ho k dokonalosti trvalo Josefovi s Janou zhruba dva měsíce. Plány, jak na to, hledají na internetu. Vylepšují a přidávají vlastní nápady, aby nabídli svým hostům co největší komfort, a ti si pobyt v přírodě co nejvíc užili. Pokud chtějí, dostanou i tipy na výlety do okolí i na Šumavu. „Na vrcholu Boubína, který vidí z okna, si mohou vyšlápnout kdykoliv, delší trasy musejí naplánovat,“ říkají. V teepee není elektřina, ale například nabití telefonů není problém. Stejně tak se majitelé teepee postarají o úschovu dražších věcí, které jejich hosté v době výletu nechtějí nechat v teepee bez dozoru.

V horním teepee už první letošní hosty Jana a Josef přivítali a sezonu odstartovali. V dřevěném teepee ubytují první hosty už za pár týdnů. Zatím je možné pobyt si zamluvit jen telefonicky, ale internetové stránky Na Vrchu se připravují a rezervace bude možná on-line. „I tak je horní teepee pro letošní léto z jedné třetiny obsazené,“ říká Josef.

Oddechnout si v přírodě u Drslavic s večerními výhledy na vrcholky Šumavy a následným výletem na místo, které si návštěvník při západu slunce zrovna oblíbil, je možné na minimálně dva dny. „To je naše podmínka. Připravit teepee pro nového návštěvníka je celkem náročné. Hosté mají k dispozici postel, pitnou vodu či dřevo na oheň. Nechybí suchý záchod nebo „koupelna“ mezi stromy. O vše ostatní se musejí lidé postarat sami. „Jezdí k nám hlavně ti, kteří mají rádi spaní pod širákem. Nejvíc nás loni překvapil Francouz se dvěma dětmi, který si teepee pronajal na čtyři dny,“ popisuje Josef a dodává, že jejich hosté jsou většinou mladé páry, které chtějí strávit romantický víkend v přírodě. „Byl tu ale i chlapík, který byl šťastný, že si poprvé mohl nasekat dříví sekyrou,“ uzavírají Jana s Josefem.