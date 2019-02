Tábor - V úterý večer odložila matka novorozeně do babyboxu v G - centru.

V 21.46 hodin se rozezněl zvonek u boxu pro nechtěná miminka. V tu chvíli novorozeného chlapečka už držela sestra domova seniorů Ivana. Zakladatel babyboxů Ludvík Hess prozradil, jak děťátko pojmenovali. "Dostal jméno Jaroslav Kotalík, paní ředitelka domova tak dostala dárek k narozeninám." Ředitelka G - centra se totiž jmenuje Jaroslava Kotalíková a v těchto dnech oslaví narozeniny. Také právě ona Ludvíku Hessovi napomohla, že zázračná schránka našla v Táboře místo u seniorů.

Malý Jaroušek je prvním táborským, čtvrtým jihočeským a 150. děťátkem odloženým do babyboxu. "Byl zabalený v ručníku, dece a plenkových kalhotách, to je ale zatím vše, co o něm mohu říci," dodal Ludvík Hess.

Miminko je nyní v péči nemocnice a čeká na svou náhradní rodinu. Na základě doporučení odboru péče o dítě a předběžného opatření soudu by se k ní mohl dostat velmi rychle.

