Návrat jejich ostatků do České republiky proběhl za do té doby nevídaného zájmu veřejnosti. Na letišti v Ruzyni se tehdy sešli nejvyšší představitelé státu v čele s prezidentem Milošem Zemanem. Na 140 sekund se po celé republice rozeznělo 8 tisíc sirén, v době příletu vojenského speciálu s ostatky zněly zvony katolických kostelů a chrámů v Praze. Všechny tři vojáky povýšil ministr obrany in memoriam do hodností štábních praporčíků, zároveň obdrželi nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu ministra obrany ČR a prezident Miloš Zeman je 28. října vyznamenal medailí Za hrdinství.

Chtěli patřit k nejlepším

Martin Marcin, velitel družstva, sloužil u praporu sedm let, Kamil Beneš čtyři roky a Patrik Štěpánek rok a půl. K jednotce přišli, protože chtěli patřit k těm nejlepším a získat zkušenosti i ze zahraniční operace.

Loučení s padlými vojáky na letišti Bagrám v Afghánistánu (2018).Zdroj: www.army.cz„Byli to dobří vojáci a svoji práci milovali,“ vzpomíná na ně major Viktor Patia, který tehdy 10. strážní rotě BAF (Bagram Airfield) v provincii Parwan velel. Jako spolehlivé srdcaře je dodnes vnímají i ostatní příslušníci 42. praporu. „Byli to kamarádi, ale i profesionálové, kteří byli ochotní a připravení plnit úkoly, zastat se či zastoupit druhého,“ shodují se.

„Svatováclavský“ mechanizovaný prapor si jejich památku připomíná každoročně, nevynechá ani letos. „Navštívíme všechny hřbitovy, kde jsou kluci uložení, pietu uspořádáme také zítra v kasárnách. Setkáme se s rodinami, posedíme i se zasmějeme. Považuji to za velmi důležité,“ zdůraznil Viktor Patia, nyní zástupce velitele 42. mechanizovaného praporu.

Vojáci Marcin, Beneš a Štěpánek bohužel nebyli jedinými oběťmi mise. Za dva měsíce, 22. října 2018, na základně Šindánd zaútočil afghánský voják na psovoda Tomáše Procházku. Za 20 let nasazení české armády v Afghánistánu zahynulo 14 českých vojáků.

