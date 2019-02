Šumavské Hoštice - Volby nevolby, jíst musí i volební komise.

V Šumavských Hošticích měla v sobotu ráno odvoleno zhruba polovina voličů. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Zákusky, chlebíčky, sušenky. To je nejčastější rychlé občerstvení, které mají k dispozici členové volebních komisí. V Šumavských Hošticích měli včera k obědu členové volební komise řízek a brambory. Jak se říkává, voják se stará, voják má. Platí to i v případě volebních komisí a ta ze Šumavských Hoštic se o sebe postarala na jedničku.

Není divu, že ve volební místnosti bylo veselo, ono také mračit se kolem sebe, i když slunečný den lákal spíš k práci na zahradě, by nemělo moc smysl.

Zatímco v pátek po prvním náporu hned po otevření volební místnosti mířili k volbám voliči až navečer, v sobotu si voliči přivstali. "Včera chodili z večera chlapi do hospody, tak ti, co jdou od kostela, to vzali přes nás. A dnes je tu zase živo poránu, to jdou zase lidi z krámu a než donesou domů čerstvé rohlíky, odvolí," zaznělo od volební komise v Šumavských Hošticích.