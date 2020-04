ON-LINE:

„Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 311 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Pozitivní byl jediný. Šlo o muže ve věkové kategorii 65+ s trvalým bydlištěm na Táborsku. Zdroj nákazy hledáme,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy s 25,12 nemocnými na 100 tisíc obyvatel k sobotní 18. hodině nadále dlouhodobě udržují pozici regionu s nejnižším výskytem COVID-19 v ČR. „Dosavadní vývoj u nás v kraji je potěšující a za to patří dík všem Jihočechům, kteří si vzali dodržování pravidel a ohleduplnost za své. Moc vám děkuji. V dalších dnech se mohou v našich datech objevit dopady velikonočního uvolnění, ale co mne opravdu těší, je fakt, že z dosavadních 2411 pracovníků sociálních služeb, dosud vyšetřených rychlotesty, jsou všichni negativní. To je skvělá zpráva, která z epidemiologického hlediska svědčí mimo jiné o tom, že dosavadní výroky o míře promořenosti naší populace jsou diskutabilní a já osobně jsem pro to, abychom v příštích týdnech skutečně masivně testovali, realizovali studie a teprve po zjištění skutečného stavu přijímali strategická rozhodnutí. Chci ale vyjádřit velké poděkování těm, kteří testování pracovníků sociálních služeb v našem kraji realizují. Je vidět perfektní organizace ze strany Jihočeského kraje, za krátkou dobu se podařilo vyšetřit zhruba polovinu všech pracovníků sociálních služeb, na jejichž dobrém zdravotním stavu opravdu záleží, protože pečují o seniory a nemocné lidi,“ pochválila Kvetoslava Kotrbová pracovníky odborů sociálních služeb a zdravotnictví Jihočeského kraje.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 8863 osob. V povinné karanténě se stejně jako v pátek nacházelo aktuálně 493 Jihočechů,“ konstatovala epidemioložka jihočeské krajské hygienické stanice Jitka Luňáčková.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.

Aktuální situace výskytu COVID-19 v Jihočeském kraji (údaje k 18. 4. 2020, 18. hod.)

K sobotní 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS na jihu Čech mezi nemocnými 92 žen a 67 mužů. Z celkových 159 nemocných je 40 z Českobudějovicka, 35 ze Strakonicka, 23 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 16 z Jindřichohradecka, 15 z Táborska a osm z Písecka. Mezi nemocnými je osm dětí ve věku do 14 let. Třináct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, šestadvacet v kategorii od 25 až 34 let, sedmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, pětadvacet v kategorii od 45 do 54 let a pětadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 35 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Počet repatriantů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v sobotu zvýšil o dalších 11 osob na celkových 194. „Stále ale platí, že nákaza byla v minulých dnech prokázána zatím stále jen u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény,“ doplnila Jitka Luňáčková.