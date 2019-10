Lekce vede Eva Fendrštátová z Prachatic. V tomto týdnu mají děti za sebou první dvě lekce. Na plavání ale nechodí jen dívky, třeba Kryštof je mezi prvními, kteří čekají na začátek. Plavání s ploutví se věnuje už čtyři roky.

Kurz mermaidingu, jak se plavání s ploutví jmenuje, je v Prachaticích novinka. Trenérku Evu k němu přivedla její neteř. „Ta to viděla na dovolené v Bulharsku, kde byla malá holčička v kostýmu mořské panny. V tu chvíli se do toho zamilovala, Ježíšek přinesl kostým a někdo se to musel kvůli ní naučit,“ směje se Eva Fendrštátová, která se mermaidingu věnuje od letošního ledna. „Kurz pro mě byl úžasný zážitek a relax, i když pro dospělého je to samozřejmě těžší, protože už má své plavecké a nádechové návyky,“ přiznává. Plavání s ploutví není jednoduché. Ploutev v podstatě „sváže“ nohy k sobě. „Je to těžké, ale pro dítě, když nemá úplně zafixované plavecké návyky, ať už dobré, nebo špatné, je snazší se to naučit,“ popisuje.

Trenérka má za sebou už vyučování v Aquapalace Praha a v létě týden strávila učením dětí na Kanárských ostrovech. V Prachaticích navštěvuje kurz deset dětí, k tomu jsou ale ještě také otevřené lekce, kde si zájemci plavání s ploutví mohou jen vyzkoušet.

Hlavním přínosem pro děti, kromě radosti z krásného kostýmu, je správné dýchání pod vodou, zlepšují si fyzickou kondici a rozvíjí koordinační schopnosti, zlepšuje senzomotoriku a vnímání pohybu těla. Při plavání s monoploutví se posilují veškeré svaly v těle.

Od ledna se mohou do plavání s ploutví pustit také dospělí. „Ti mohou samozřejmě chodit i individuálně, ale budou vypsány také lekce pro dospělé,“ slíbila Eva Fendrštátová.