Návrh zastupitele Júsufa Traore (Pro Prachatice), který prošel zastupitelstvem Prachatic, aby možnost uzavření ulice byla alespoň prověřena. Při jednání zastupitelů totiž starosta Martin Malý argumentoval tím, že nezná stanovisko dopravní komise a dalších organizací, zda je to vůbec reálné. Dopravní komise podle informací jejího předsedy Zdeňka Kollara možnost uzavření prodiskutovala a souhlasí s ním.

„Souhlasíme s uzavírkou na víkendy formou zvláštního užívání. Tedy, že Poštovní ulice bude pro veškerý provoz v přesně stanovených časech uzavřena,“ vysvětlil. Zdůvodnil také, že v případě, kdyby se Poštovní ulice stala pěší zónou, bylo by i tak nutné zachovat průjezd. „A to pro žadatele vlastně nic neřeší a stejně by posezení v celé její šířce být nemohlo,“ doplnil.

Přesné datum, kdy bude možné Poštovní ulici uzavřít a tamní provozovny budou mít možnost na ulici udělat „předzahrádky“ zatím Barbora Koritenská, která o uzavření požádala, zatím nezná. „Žádost jsem podala v polovině června, nejdéle od poloviny července to určitě bude možné,“ řekla pro Prachatický deník. Je ale podle ní škoda, že se nepodařilo ulici uzavřít tak, jak původně plánovala. Chtěla totiž uzavírku v pátek a v sobotu. "Šéf odboru dopravy pan Kvasnička argumentuje tím, že s uzavřením ulice v pátek by se enormně zvýšila doprava na Velkém náměstí. Já si to nemyslím, ale i tahle varianta je dobrý kompromis do začátku," upřesnila zastupitelka Koritenská.

Zatím ani neplánuje v ulici další program. „O ten se pak může postarat kdokoliv. To nechávám na jednotlivcích, zda budou chtít tam něco pořádat nebo mít jen předzahrádku,“ uvedla. Jisté je, že o další uzavírku nebude muset žádat například pořadatel festivalu loutkového divadla Floutek, který se tam koná pravidelně každý rok o prázdninách.