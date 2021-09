V ulici jdou totiž do finále opravy kanalizace, plynového a vodovodního potrubí a v příštím týdnu řemeslníci plánují konečnou pokládku asfaltového povrchu. Informoval o tom referent odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu v Prachaticích Radek Hečko. „Silnice bude úplně uzavřena od pondělí 20. do čtvrtka 30. září,“ upřesnil s tím, že uzavírka není stanovena.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.