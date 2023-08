Prachatické Technické služby obnovují techniku na svoz odpadu a pořídily nový popelářský vůz a lisovací nástavbu. Cena auta byla 4,31 milionu korun.

Nové popelářské auto vyšlo Technické služby Prachatice na 4,31 milionu korun. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

„Cílem pravidelné obnovy je mít spolehlivou techniku, která nevyžaduje příliš peněz na opravy," zdůvodnil nákup jednatel městské společnosti Rostislav Eichner. Koupit nový popelářský vůz měl v plánu jednatel Technických služeb už dlouho. Původně chtěl využít také dotační peníze. Jenže dotační titul byl nakonec zrušen, a tak auto Technické služby Prachatice pořídily z vlastních finančních zdrojů. „Jedná se o kratší verzi, která bude jezdit převážně po městě. Auto je uzpůsobené na svoz veškerých odpadů, tedy jak na směsný komunální odpad, tak i na bioodpad, svoz plastů a papíru. Svozová lisovací nástavba je opatřena řídící jednotkou. Obsluha proto nastaví druh odpadu, který bude daný den svážet a podle zadání se nastaví optimální lisovací tlaky pro daný druh odpadu,“ popsal Rostislav Eichner.

Nové popelářské auto úplně nahradí to, které v Prachaticích jezdí patnáct let, přesně od roku 2008. Druhé popelářské auto z roku 2013 zůstává ve vozovém parku Technických služeb Prachatice a po deseti letech se stává náhradním autem pro případ oprav, servisů či nenadálých poruch.

Technické služby města Prachatice nedávno představily nové oranžové auto na Velkém náměstí. „Snem každého malého kluka bývá stát se vojákem nebo popelářem. Nyní se naplnil sen Technických služeb v podobě velmi dobře vybaveného moderního svozového vozu. Přeji našim zaměstnancům Technických služeb a občanům hodně tolerance a respektu, až se budeme s novým vozem potkávat v ulicích města,“ řekl prachatický starosta Jan Bauer.

Novým popelářským autem investice do techniky Technických služeb Prachatice neskončila. Pořídily také lisovací nástavba. Už od června využívají malou lisovací nástavbu instalovanou na vozidle Multicar. „Koupili jsme jí za 538 tisíc korun. Původní nástavba byla osm let stará a vzhledem ke každodennímu používání byla značně technicky opotřebovaná,“ zdůvodnil další letošní investici do techniky Rostislav Eichner.