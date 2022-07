Anna Churaňová (95 let, Prachatice), Irina Trojáková (72 let, Javornice), Naděžda Kalíková (79 let, Vlachovo Březí).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Jan Kotál (74 let, Buk), Jiřina Maršáková (84 let, Hradčany), Milena Bízková (71 let, Volyně), Božena Tomanová (89 let, Libotyně).

Pohřební služba Šísl, Vimperk