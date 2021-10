Policisté nechali nahlédnout Deník do chemické laboratoře. V té se svým týmem analyzuje fyzikální vlastnosti a chemické složení různých látek kapitán Petr Šlejhar. „Nejčastěji pracujeme s omamnými a psychotropními látkami a jedy,“ zmínil úvodem. Také se věnují identifikaci neznámých látek, určují akceleranty hoření z požářišť pro profesionální hasiče, analyzují těkavé látky a další.

Široký záběr

Na pracovišti chemie se dle Šlejhara zpracovává veškerý materiál, u kterého je třeba zjistit chemické, fyzikálně-chemické či fyzikální vlastnosti. „Nejde o rutinní práci. Zajímavé a nestandardní je pro nás určování neznámých nalezených látek. Obecně má naše činnost široký záběr,“ upozornil policejní chemik.

V praxi se však nejčastěji zabývají zkoumáním omamných a psychotropních látek (OPL), o jejich analýzu žádají orgány činné v trestním řízení. V jižních Čechách policisté zkoumají především zabavený pervitin a marihuanu. „Nejfrekventovanější jsou u nás opravdu tyto drogy a vše, co se jich dotýká. Analyzujeme také veškeré potřeby, chemikálie a suroviny k jejich výrobě,“ uvedl Šlejhar.

Další častou oblastí zkoumání je požární chemie a hořlaviny. „Ve spolupráci s profesionálními hasiči tak určujeme příčiny vzniku požárů ze vzorků získaných přímo na požářištích,“ vysvětlil.

Mikrostopy z vloupaček

Další velkým okruhem jejich pracovního úsilí jsou tzv. mikrostopy. „Jde o stopy velmi malých rozměrů, které se pohybují na rozhraní viditelnosti pouhým okem,“ vysvětlil s tím, že je třeba použít zvětšovací přístrojové vybavení, jako jsou mikroskopy.

„V praxi jde například o úlomky skel, kovů, plastů, textilní vlákna, fragmenty nátěrů, většinou pocházejících z vyšetřování majetkové trestné činnosti,“ poznamenal Petr Šlejhar.

Traviči i hubiči

Standardní oblastí jsou i toxické a poškozující látky. „Může jít o různé jedy, poškozující zdraví lidí, zvířat i rostlin. Většinou jde o kriminalisticky relevantní události, například, když někdo něco někomu nalije do pití,“ popsal znalec. Může jít také o případy travičů domácích mazlíčků, nebo polití osob neznámými chemikáliemi.

S biologickým materiálem poškozeného organismu ale nepřijdou do styku, to dělají specializované laboratoře či veterináři. „My odebíráme vzorky potravy, ze žlabů od koní a podobně. Touha lidí ubližovat druhým a škodit různými způsoby je totiž neutuchající,“ řekl Šlejhar.

Občas ve své pracovní činnosti zabíhají i do oblastí léčiv, drogistických výrobků, výbušnin, a podobně.

Jihočeši jsou konzervy

Z chemického hlediska se soustředí na kvalitativní analýzu. „Určujeme konkrétně, co to je, jak se to chová a jaké to má vlastnosti,“ sdělil s tím, že kvantitativní analýzu dělají jen u nejčastějších drog. „U jiných látek než marihuany, pervitinu a extáze se to totiž v jihočeských podmínkách nevyplatí,“ zmínil policejní znalec.

Ostatní drogy se v Jihočeském kraji tak často nezabavují. „Pokud se objeví ve větším množství, tak se posílají na analýzu do Prahy na Kriminalistický ústav,“ uvedl s tím, že kokain a heroin se na jihu Čech vyskytuje sporadicky. „Jihočeši jsou konzervativní, mají rádi konopí, zádrže těchto tvrdých drog se objevují jen v případě tranzitu z Rakouska či Německa,“ konstatoval Petr Šlejhar.

Končí v komíně

Po zajištění drogy a dalších nelegálních látek a jejich analýzách se čeká na ukončení trestního řízení. „Mezitím jsou tyto látky skladovány v tzv. režimovém skladu, kde jsou při vstupu kontrolovány všechny osoby a nikdo tam nesmí vstupovat sám. Při uzavření případu soud rozhodne o jejich propadnutí státu a likvidaci. Jejich osud je zpečetěn ve specializované spalovně,“ podotkl s tím, že na převoz i zničení dohlíží speciální komise. Záznamy o vyšetřování a přezkoumání materiálů se ale uchovávají několik let, pro případ, že by si je soud ještě někdy vyžádal.

Extáze se distribuuje ve formě atraktivních tablet. „Mají různé tvary, gramáž, barvy i loga. I to, jak tableta vypadá, může být identifikačním znakem výrobce,“ upřesnil. Konopný materiál se podle něj nedá specificky srovnávat. „U velkých výrobců, jako v případě vietnamských varen pervitinu, má naopak profilace smysl, u syntetických drog se profiluje častěji,“ konstatoval.

Obchází zákon

V současné době se na trhu objevují také tzv. nové syntetické drogy, například syntetické kanabinoidy. Jejich analýza je obtížnější těch přírodních. „Oblast nových syntetických drog je složitá, producenti neustále modifikují látky a složení, tak aby nalezli alespoň dočasnou mezeru v zákonném rámci. Snaží se tak pohybovat v šedé zóně, kde jsou méně postižitelní,“ vysvětlil kapitán Šlejhar.

Legislativní proces jim však šlape na paty, a pokud se nějaké látky začnou objevovat častěji, jsou přidány na seznam OPL. „Nové drogy se uvádějí na trh jako, aromatické látky, koupelové soli, sběratelské předměty či afrodiziaka. JWH (syntetické kanabinoidy) se také například aplikovaly na směs běžných bylin a vykazovaly jako vykuřovací směsi,“ zmínil závěrem různé triky prodejců drog.

