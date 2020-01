Nejpozději do Majálesu musí být hotové parkoviště v ulici Podzámčí ve Vimperku. Podle vedení města se jedná o mezní termín pro firmu, která zakázku zrealizuje.

Ta se do práce pustila už vloni v září. „V roce 2021 by měla být dokončena první etapa rozsáhlé rekonstrukce vimperského zámku. Pro jeho návštěvníky, ale i pro návštěvníky akcí v letním divadle se firma pustila do očekávané stavební akce v ulici Podzámčí. Jedná se o vybudování dvaceti devíti kolmých parkovacích stání a jednoho podélného parkovacího stání pro osobní automobily,“ uvedl Zdeněk Kuncl, vimperský místostarosta.

Součástí stavby budou také dva chodníky, nové oplocení, veřejné osvětlení a schodiště, které bude navazovat na branku u zadního vstupu do letního areálu. Třešničkou na dortu je výsadba osmi nových stromů.

Cena díla je 3,26 milionu korun.

Součástí stavby budou i dvě parkovací místa pro osoby ZTP.

Kompletně hotovo musí být do poloviny května.