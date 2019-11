Další kolo hokejbalové Krajské lig mužů svedlo do souboje hráče Flames Volary a HBC Prachatice C.

Krajská liga hokejbalistů: Flames Volary - HBC Prachatice C 2:6. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Okresní derby se hrálo v Highlanders aréně v Prachaticích a v prvních dvou třetinách to bl pořádný boj. Jako domácí bli vedeni Volarští, kteří po první třetině prohrávali 0:1. Prachatické céčko nasadilo do utkání i některé zkušené hráče z vyšších soutěží a postupně skóre navyšovalo. po druhé třetině to bylo 1:3 a na konci utkání svítil na tabuli výsledek 2:6.