Poslední investicí, která město celkově vyšla už na přibližně třicet milionů korun, do lokality bude výsadba stromů v jeho okolí. Regeneraci zeleně schválili radní zhruba před týdnem.

Bývalou ubytovnu zastupitelé koupili už v roce 2008, opravilo ji na byty a nabídlo je většinou nepřizpůsobivým obyvatelům města, kteří do té doby bydleli v Lázeňské ulici. Po několika letech byl dům ale vybydlený a nájemníci byli vystěhováni ve valné většině na základě exekucí. Současné vedení města bývalou ubytovnu za bezmála čtyři miliony korun opět rekonstruovalo, pomohly dotace. „Kromě oprav bytů jsme objekt také zateplili a opravili kanalizační přípojku,“ dodal Martin Malý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.