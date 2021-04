"S jistotou už víme, že jedním z dalších bude obchod Pepco. Součástí bude také řeznictví a o dalším prodejci se zatím vyjednává. Jeden prostor v obchodním domě je ještě volný," popsal Vít Pavlík situaci. Upřesnil, že otevření obchodů se chystá na letošní podzim.

V původní dohodě developera a města Volary z roku 2019 bylo vybudování odbočovacího pruhu na silnici první třídy k supermarketu v areálu kasáren. To se ale nepodařilo, i když bylo vypracováno několik variant, a křižovatka zůstane ve stavu jako dosud.

"Ty ale neodsouhlasilo ředitelství silnic a dálnic, protože nezískalo výjimku," vysvětlil volarský starosta. Proto při posledním jednání zastupitelů došlo k dohodě, že zhruba tři miliony korun budou investovány do jiné dopravní infrastruktury ve městě Volary. Jednou z možností, o níž teď Volarští diskutují je vybudování pump trackového hřiště u Základní školy ve Volarech. To podle projektu vyjde na dva miliony korun a bude v těsné blízkosti parkourového hřiště a zároveň tam bude také protihluková stěna. Pro zbylý jeden milion korun zástupci města ještě hledají využití, ale s největší pravděpodobností to budou komunikace v areálu kasáren, kde nový obchodní dům vzniká.

Možná to nebude jediný supermarket ve Volarech. O tom ale může být řeč a po změně územního plánu.