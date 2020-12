Exhejtman Jiří Zimola jako současný starosta Nové Bystřice pro Deník uvedl, že naváže na kroky Vladimíra Bláhy (ČSSD), který odešel do důchodu.

Jaké jsou cíle, se kterými nyní vstupujete do funkce starosty Nové Bystřice?

Pokračovat v práci, kterou zde děláme už dvacet let a díky které se z Bystřice stalo turisticky vyhledávané město. Navázat na kroky mého předchůdce Vladimíra Bláhy, který odešel do důchodu. A konečně zajistit bezpečný život pro obyvatele v době koronavirové.

Proč jste se postupně vrátil do čela města Nová Bystřice na Jindřichohradecku?

I v době, kdy jsem v roce 2008 odešel z postu starosty Nové Bystřice a stal se jihočeským hejtmanem, jsem byl v zastupitelstvu města. Nová Bystřice je mým domovem, mám tady kamarády a rodinu a je mi ctí, že se mohu díky důvěře zastupitelů opět podílet na rozvoji našeho města z pozice jeho starosty.

Přemýšlíte i nad tím, že byste se vydal na cestu k „vysoké“ politice?

O žádných jiných politických výzvách nepřemýšlím, teď je čas pracovat tady.

Co byste chtěl jako starosta města Nová Bystřice nyní dokázat či změnit?

Nepřicházím s převratnými změnami a dokazovat nepotřebuji nic, lidé vidí práci, kterou jsem zde v minulosti odvedl. Mou ambicí je dovést Novou Bystřici k příštím komunálním volbám a v tomto čase zahájit některé významné investiční projekty – namátkou opravu autobusového nádraží, výstavbu nové bytovky pro sociálně slabé nebo přípravu stavebních parcel pro mladé a začínající rodiny.

Chtěl byste ještě někdy v životě učit na základní nebo vysoké škole? I kdyby to měla být jen suplovaná hodina?

Práce učitele je krásná a je více posláním než povoláním. A jistě si to uvědomují mnozí rodiče v současné době, když musí práci učitelů suplovat doma. Takové práci bych se jistě nebránil, zvlášť tehdy, když vás potkávají bývalí žáci a s láskou na naše tehdejší „školní války“ vzpomínají.

Nyní jste předsedou hnutí Změna 2020. Myslíte si, že zvládnete náročnou pozici starosty spojit s touto funkcí?

Pan Vít Rakušan je předsedou STANu a současně starostoval v Kolíně a navíc byl poslancem. Jsem proto přesvědčen, že skloubit starostování v Nové Bystřici s vedením Změny 2020 je v porovnání s ním docela dobře možné.

Pracujete na tom, aby do dalšího volebního boje šlo hnutí Změna 2020 s větším zápalem než do letošních krajských voleb?

Z krajských voleb jsme se poučili, naši starostové dál vedou své obce a pracují pro své občany – a co bude dál, jaká bude poptávka po Změně 2020 a jaká bude politická situace za dva nebo čtyři roky, to necháváme budoucnosti a moudrým politologům.

Jiří Zimola, který se narodil 28. března 1971, byl v letech 2008 až 2017 hejtmanem Jihočeského kraje. Od února do listopadu 2018 byl statutárním místopředsedou ČSSD.



Od října 2013 do března 2014 byl poslancem Poslanecké sněmovny.



V letech 1998 až 2008 zastával post starosty Nové Bystřice.



V roce 2020 vystoupil z ČSSD a stal se předsedou hnutí Změna 2020. Za toto hnutí kandidoval letos v Jihočeském kraji v krajských volbách, ale neuspěl. Uskupení se do krajského zastupitelstva nedostalo. Absolvoval Pedagogickou fakultu JU a učil na ZŠ v Nové Bystřici, působil i na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Zdroj: Wikipedia, Deník