V Netolicích vyrostla obří dýně

Netolice - Obří dýni vypěstoval Jiří Vávra z Netolic.

Jiří Vávra a jeho dýně, která vážila 66,4 kilogramu.Foto: Archiv Jiřího Vávry

„Vyrostla nám na zahradě v Petrově Dvoře u Netolic,“ přiblížil Jiří Vávra se slovy, že dýně vážila úctyhodných 66,4 kilogramu. Také proto poslal Jiří Vávra fotografii obří dýně do redakce Deníku, aby se svým pěstitelským veleúspěchem pochlubil ostatním zahrádkářům nejen na Prachaticku.

Jiří Vávra pěstuje dýně mnoho let, ale takhle těžkou a velkou ještě nikdy neměl. „Ty v předchozích letech dorostly do maximálně čtyřiceti kil,“ vzpomněl. Dýně, které vypěstuje, vyřezává jako výzdobu na Halloween pro vnoučata do Prahy. „Tuhle těžkou bych ale jen těžko převezl, takže jí vyřežu a vystavím před naší zahrádkou v Petrově Dvoře,“ popsal další osud obřího výpěstku.