Tři obce v regionu neměly na konci prázdnin žádné nezaměstnané. Na svém kontě tak měly nulovou míru nezaměstnanosti. Všichni obyvatelé pracovali v obcích Bohunice, Budkov a Kubova Huť.



Řada dalších obcí se pak mohla radovat z minimálního počtu nezaměstnaných, v pěti případech byl v evidenci úřadu práce jen jeden obyvatel z celé obce, ve třinácti případech dva obyvatelé. „Po jednom nezaměstnaném měly obce Kratušín, Lipovice, Lužice, Újezdec a Vrbice," vybral ze statistiky analytik trhu práce prachatického úřadu práce Václav Vávra.



I jeden nezaměstnaný může ale ovlivnit míru nezaměstnanosti v obci směrem nahoru. Zatím co v Lipovicích jeden člověk bez práce ovlivnil míru nezaměstnanosti na 0,8 procenta, v Lužici už se jednalo o 3,6 procenta. Rozhodující totiž je, kolik obyvatel ve věku od 15 do 64 let v obci žije. Zatím co v Lipovicích je jich podle statistiky 131, v Lužici 28.



Nejvyšší míru nezaměstnanosti pak zaznamenali v Želnavě, a to 9,5 procenta. Při čtyřiasedmdesáti obyvatelích ve zmíněné věkové skupině jich bylo v evidenci úřadu práce sedm.



Nejvíce nezaměstnaných pak bylo v Prachaticích, a to 199, těsně za nimi pak ve Vimperku, kde jich bylo na konci srpna v evidenci 195. Sto dvacet osm obyvatel hledalo práci ve Volarech, rovných sedmdesát v Netolicích, padesát v Husinci a čtyřiadvacet ve Vlachově Březí. Z měst nejvyšší míru nezaměstnanosti zaznamenalo město Husinec, a to 5,2 procenta.



Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti zaznamenali ve Vlachově Březí, a to 2,1 procenta. „Od začátku roku prošlo rekvalifikacemi na pětačtyřicet uchazečů. Jedná se o uzavřené a ukončené rekvalifikace. V srpnu navíc bylo vytvořeno devětačtyřicet nových společensky účelných míst," dodal Václav Vávra.