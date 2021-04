V neděli zaznamenali hygienici 80 potvrzených případů SARS-CoV-2. To je o 15 více než v neděli před týdnem. Kumulativní počet diagnostikovaných se v Jihočeském kraji zvýšil na 91 459 případů.

Aktuálně pozitivních je nyní 8 420 Jihočechů, počet vyléčených osob a potvrzených úmrtí se v neděli nezměnil, v kraji bylo dosud potvrzeno 1 496 úmrtí s COVID-19. Od soboty do neděle přijaly laboratoře v regionu k PCR vyšetření 232 suspektních vzorků a 11 vzorků od samoplátců. Z výsledků bylo potvrzeno 80 pozitivních případů, k nemocným přibylo 43 mužů a 37 žen. Nejvíce případů přibylo na Táborsku (35), Českobudějovicku (19), Českokrumlovsku (18), Jindřichohradecku (5), Prachaticku (2) a Písecku (1), na Strakonicku nebyl potvrzen žádný nový případ.

„V pětačtyřiceti případech došlo k přenosu v rodině a v pěti na pracovišti. Tři případy se týkaly zdravotnických zařízení. Co se týče importu ze zahraničí, zaznamenali jsme jeden import z Egypta. V končícím týdnu jsme zaznamenali celkem 2 233 případů, denně tak v kraji v průměru přibývalo kolem 319 nových potvrzených onemocnění, “ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 8 420 aktivních případů je jich 2 723 na Českobudějovicku, 1 429 na Táborsku, 1 312 na Jindřichohradecku, 947 na Písecku, 673 na Strakonicku, 799 na Českokrumlovsku a 537 na Prachaticku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji od začátku pandemie indikováno celkem 228 719 osob pro PCR vyšetření, za včerejší a dnešní den přibylo 232 suspektních případů a dalších 11 vzorků od samoplátců. Těch bylo dosud vyšetřeno 14 380. Počet karantén se o víkendu neměnil, nezaznamenali jsme ani nahlášený případ úmrtí s COVID-19,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo od začátku pandemie k dnešku na jihu Čech pozitivních 47 530 žen a 43 929 mužů. Z celkových 91 459 dosud potvrzených případů je 26 039 z Českobudějovicka, 15 085 z Jindřichohradecka, 15 111 z Táborska, 11 579 z Písecka, 10 027 ze Strakonicka, 7 298 z Českokrumlovska a 6 320 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo kumulativně 9 108 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 898 ve věku do čtyř, 3 323 od pěti do devíti let, a 3 887 ve věku od deseti do čtrnácti let. Celkem 8 882 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, z toho 4 115 do kategorie 15 – 19 let a 4 767 do kategorie 20 – 24 let. Dalších 11 983 pozitivních patří do kategorie 25 až 34 let, 15 437 do kategorie 35 až 44 let, nejvíce, 17 544 případů, do kategorie 45 až 54 let, a 13 066 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 439 pozitivních patří do nejohroženější věkové skupiny 65+, z toho 8 534 do kategorie 65 – 74 let a 6 905 pozitivních seniorů je starších 75 let.

KHS JIhočeského kraje