Anna Profousová (78 let, Prachatice), Vladimír Rychtář (79 let, Vimperk), Věra Biharyová (58 let, Prachatice), Stanislava Hodinová (84 let, Dvory), František Dvořák (80 let, Pravětín), Břetislav Roháček (68 let, Prachatice), Bohumila Svatková (81 let, Netolice).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Jiří Skácel (81 let, Vlkonice), Jarmila Mrázová (75 let, Zdíkov), Tomáš Krejsa (92 let, Štítkov), Evžen Lampa (70 let, Stachy), Jan Puschman (79 let, Stachy), Růžena Králová (82 let, Šumavské Hoštice), Rudolf Vastl (82 let, Úbislav), Terezie Jandová (88 let, Šumavské Hoštice).

Pohřební služba Šísl, Vimperk