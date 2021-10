Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Josef Matějka (89 let, Mlynářovice), Milena Pazderská (65 let, Prachatice), František Stanislav Ludačka (84 let, Prachatice), Václav Fürbach (79 let, Vimperk), Jaroslav Mašek (52 let, Lhota pod Rohanovem), Václav Bárta (76 let, Jáma).