Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Foto: Deník / Redakce

Vladislav Žemlička (66 let, Prachatice), Stanislav Toušek (57 let, Husinec), Zdeňka Filipová (98 let, Žitná), Miroslav Pořádek (92 let, Lhenice), Stanislav Nobis (68 let, Volary).