Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Marie Lesová (91 let, Prachatice), Jiřina Šimčíková (51 let, Prachatice), Břetislav Kábele ( 91 let, Protivec), Marie Švecová (82 let, Vrbice).