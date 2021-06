Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

František Wáger (60 let, Prachatice), Anežka Králová (83 let, Obora), Vojtěch Mach (72 let, Netolice – Petrův Dvůr), Vladislava Jůnová (70 let, Husinec), František Šimek (92 let, Protivín), Karel Tomek (70 let, Prahatice), Václav Krbeček (83 let, Prachatice), Vlasta Eiblová (88 let, Chvalovice).