Šumava – Dostatečná sněhová pokrývka, upravené stopy, zasněžené příroda. To všechno láká běžkaře, aby vyrazili do stop na Šumavě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Podle Václava Vostradovského, starosty Kvildy, by měli být ale opatrní, pokud se vydají do úseků, které vedou lesem. „Sníh je těžký, mohou tím pádem padat větve ze stromů do tras,“ varuje. On sám očekává, že o víkendu již tradičně nejen běžkaři vezmou Kvildu útokem.

Na Zadovsku je aktuálně upraveno více než padesát kilometrů běžkařských stop. I tady podle slov Petra Vondraše z Lyžařského areálu Zadov musejí běžkaři dávat v lesních úsecích větší pozor. „Určitě je dobré sledovat situaci kolem sebe, i když z našeho pohledu už se situace i v zalesněných oblastech zlepšila. Každopádně by s sebou běžkaři měli brát nabitý mobilní telefon a v něm mít uložené číslo na horskou službu. To pro případ, že by potřebovali pomoc,“ upozornil Petr Vondraš.

Na zvýšenou opatrnost upozornily například i prachatické Městské lesy, které upravují na třicet kilometrů stop v okolí města. Ty jsou mimo jiné vyhledávané například i běžkaři z Českých Budějovic. Stopy kolem města, které jsou vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak ale i pro ty, co se chtějí na běžkách pořádně protáhnout, byly naposledy upraveny v úterý odpoledne. Upravená je i tak zvaná Tankovka, tedy stopy těsně nad městech, které se řadí mezi lehké stopy, v nichž se mohou učit začínající lyžaři na běžkách.