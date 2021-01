První kilometr a půl stezky mezi stromy bude podle informací místostarosty Miroslava Lorence v nejnižší náročnosti, aby jí mohl vyzkoušet každý cyklista. V rozpočtu na letošní rok je připraven jeden milion korun. Miroslav Lorenc uvedl, že tato část povede z kopcem u tankovky nad kapli Marie Panny Loretánské. „Jde o vrstevnicový sjezd zatáček a terénními nerovnostmi z Perlovic ke Slunečné louce. Jde o jednosměrnou záležitost. Protože bude trasa zokruhovaná, může cyklista vyjet na začátek a sjíždět stezku i několikrát dokola,“ popsal místostarosta s tím, že postupné pokračování se plánuje podle finančních možností městského rozpočtu. „Dotace na takové projekty nejsou,“ dodal Miroslav Lorenc.

Starosta Martin Malý upřesnil, že cokoli stavět v lesích či přírodě je problém. I tak má ale město Prachatice na letošní část singletrekové trasy kladné stanovisko krajského odboru životního prostředí. „Už jsme se báli, že vinou rysa se trasy vytyčit nepovede. Nyní máme stanovisko, že stezka zásadním způsobem neovlivní jeho migrační prostor,“ uvedl Martin Malý.

S budováním tras pro cyklisty souhlasí zástupci opozice. Jan Bauer připomněl, že ODS měla jejich budování v předvolebním programu. „Singltreky sem k nám prostě patří,“ řekl.

Michal Piloušek, který je zároveň pořadatelem světoznámého závodu XTerra zase upozorňuje, že je nutná kvalitní propagace. Trasy by mělo doprovázet logo, poutače a ukazatele kolem trasy, aby se houbaři nedivili, co se to kolem nich děje. „Kilometr a půl je z hlediska turistického ruchu absolutně nic. Berme to jako začátek a zkoušku. Přimlouval bych se, abychom pokračovali rychlejším tempem. Potřebujeme víc a potřebujeme také základní výchozí místo, které se nabízí třeba areál střelnice,“ navrhuje. Podle něho by singltrekovým trasám obrovsky turisticky pomohla oprava horské chaty na Libíně. Jenže na vrcholu Libína může podle starosty nastat problém s ochranou přírody.